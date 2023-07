Luglio 11, 2023

Ventenne di Francavilla al Mare (Ch) arrestato dalla Guardia di Finanza di Ortona (Ch) perché trovato in possesso di circa 9 chilogrammi di stupefacenti e di cinture, occhiali e capi di abbigliamento contraffatti di note “griffe”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Chieti, con numerosi appostamenti e pedinamenti, hanno permesso di individuare un’abitazione nel comune di Francavilla al Mare, adibita ad una vera e propria centrale dello spaccio.