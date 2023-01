Gennaio 9, 2023

Sono riprese le ricerche di Francesco Iacovelli, il giovane barese scomparso lo scorso 5 gennaio. Il 32enne aveva lasciato la sua abitazione per raggiungere la Calabria in auto, ma di lui si sono perse le tracce. La sua macchina è stata ritrovata nel comune di San Nicola Arcella.