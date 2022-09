Settembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La competitività delle imprese non può prescindere dalla loro capacità di gestire gli aspetti di sicurezza sul lavoro. La proposta di Aepi vuole andare in un’ottica di semplificazione ed efficacia del sistema sicurezza sul lavoro attraverso quel sistema di qualificazione delle imprese per quanto riguarda la gestione degli appalti”. Lo ha detto il responsabile Sicurezza sul Lavoro di Aepi, Sandro Franchi, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione.