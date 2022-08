Agosto 5, 2022

Quindicimila euro per chi vuole scalare il Monte Bianco: 10mila per coprire l’eventuale costo dei soccorsi e 5mila per le spese del funerale. E’ il provvedimento adottato dal sindaco di Saint-Gervais come azione di deterrenza contro quelli che definisce “pseudo alpinisti pronti a giocare alla roulette russa con la propria vita e con quella dei soccorritori”.