Francia, Attal premier a 34 anni: Le Pen lo attacca

Gennaio 10, 2024

Gabriel Attal è il nuovo premier in Francia, nominato dal Presidente Macron dopo le dimissioni di Elisabeth Borne. Con i suoi 34 anni Attall è il capo del governo più giovane di Francia. Ma la leader dell’estrema destra francese lo attacca: “Cosa possono aspettarsi i francesi? Niente”