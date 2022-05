Maggio 7, 2022

Il partito del presidente francese Emmanuel Macron cambia nome: a ‘La République en Marche’ a ‘Renaissance’. Lo ha annunciato il il delegato generale del partito, che ha spiegato come ‘Renaissance’ sarà “popolare con vocazione a restare aperto” a cittadini ed eletti di diverse provenienze politiche.