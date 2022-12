Dicembre 16, 2022

Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, in un mega incendio scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin vicino a Lione in Francia. Lo riporta l’emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni e dieci sono rimaste ferite in modo lieve.