Francia, Macron: “Riforma necessaria, rispetto proteste ma no a violenza”

Marzo 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Non mi fa piacere fare questa riforma, non avrei voluto farla”. Così in diretta televisiva il presidente francese Emmanuel Macron, che ha definito la riforma delle pensioni “non un lusso, non un piacere, ma una necessità nell’interesse superiore della nazione”.

“Mi dispiace – ha aggiunto – che nessun sindacato abbia proposto un compromesso”. Il presidente ha quindi scandito il “no alla violenza estrema usata per aggredire i funzionari eletti, no all’uso della violenza senza regole”. “Non possiamo accettare né faziosi né fazioni”, ha affermato, esprimendo rispetto per il dissenso espresso nelle manifestazioni organizzate dai sindacati “nella calma”.