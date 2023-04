Aprile 18, 2023

Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato alla nazione dopo il via libera alla riforma delle pensioni che dal prossimo autunno prevede l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni. Raduni di protesta anche con ‘concerti di pentole’: in piazza in tutta la Francia circa 24mila persone. Una sessantina gli arresti.