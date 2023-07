Luglio 3, 2023

Sesta notte di scontri in Francia. Si registra la morte di un vigile del fuoco di 24 anni mentre domava un incendio durante le proteste per l’uccisione di un 17enne da parte della polizia a Nanterre. Il Governo Francese ha disposto un importante dispositivo di sicurezza: 45mila gendarmi e poliziotti in campo, veicoli corazzati leggeri schierati a Marsiglia e Lione.