Dicembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Utilizziamo l’innovazione che oggi ci fornisce la scienza che ci fornisce la tecnica per cui diciamo è uno strumento sicuramente che ci consente di migliorare la fruizione e l’offerta al pubblico dei nostri beni culturali” dichiara Franco Fazio Dirigente Generale – Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana