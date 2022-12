Francobolli, 52 nuove emissioni del 2023

Dicembre 29, 2022

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto hanno dato il via libera al programma di emissione delle carte valori postali per il 2023. Si tratta di cinquantadue emissioni, tra le quali compaiono i francobolli celebrativi, quelli commemorativi e otto serie tematiche. Tra i francobolli tematici ci sono quelli dedicati al mare, ad alcuni carnevali storici e alle radici del Made in Italy. Per le eccellenze compaiono, tra gli altri: per lo spettacolo Franco Zeffirelli, per il sapere, il dizionario della Lingua italiana Zingarelli, per lo spazio e il futuro Piero Angela.