Novembre 30, 2022

Presente alla seconda giornata dell’Assemblea di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, parla della necessità di portare nel mondo del lavoro più competenze e professionalità specializzate nel settore logistico.