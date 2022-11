Novembre 15, 2022

Your browser does not support the video tag.

Le donne in post menopausa con osteoporosi severa, e dunque ad alto rischio di fratture da fragilità, hanno a disposizione un nuovo trattamento farmacologico. Si tratta di romosozumab ed è stato sviluppato da Ucb in collaborazione con Amgen. Ne parlano Iacopo Chiodini, presidente Siommms, Maurizio Rossini, professore di Reumatologia dell’università degli Studi di Verona e Maria Luisa Brandi, presidente di Firmo e di Off, e membro Board International Osteoporosis Foundation.