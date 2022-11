Fratture da fragilità, Tarantino: “Importante capire condizione sottostante alla fragilità ossea”

Novembre 15, 2022

In occasione della conferenza stampa con la quale si è annunciata la rimborsabilità di romosozu-mab, il nuovo farmaco per il trattamento dell’osteoporosi severa nelle donne in post-menopausa ad alto rischio di frattura, sviluppato da Ucb in collaborazione con Amgen, Umberto Tarantino, profes-sore ordinario delle malattie dell’apparato locomotore presso l’Università Tor Vergata di Romane di-rettore U.o.c ortopedia e traumatologia B del Policlinico Tor Vergata UniRoma 2, descrive le carat-teristiche che contraddistinguono una persona a rischio frattura da fragilità.