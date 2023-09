Frecce Tricolori, inchiesta per disastro e omicidio colposo

Settembre 20, 2023

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro aereo e omicidio colposo a seguito dell’incidente che si è verificato sabato pomeriggio a San Francesco al Campo, nei pressi dell’aeroporto di Torino Caselle. Un velivolo delle Frecce Tricolori in fase di decollo è precipitato, coinvolgendo un’auto su cui viaggiavano papà, mamma, un ragazzino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e una bimba di 5 anni che invece ha perso la vita. Le indagini ora si concentreranno per accertare le esatte cause dell’incidente.