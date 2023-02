Febbraio 27, 2023

Freddo e maltempo tornano sull’Italia con temporali e neve al Centro-Sud e temperature in calo fino a 10 gradi. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per oggi, lunedì 27 febbraio, per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su 11 regioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.