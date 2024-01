Frequentare la scuola allunga la vita: lo studio

Gennaio 29, 2024

Your browser does not support the video tag.

Ogni anno trascorso a scuola o all’università migliora la nostra aspettativa di vita, mentre non frequentarla è dannoso quanto fumare o bere molto. È quanto emerge dal primo studio che collega direttamente l’istruzione alla longevità. Lo studio evidenzia inoltre che frequentare un percorso di studi fino all’università equivale a seguire una dieta sana per tutta la vita, riducendo il rischio di morte del 34% rispetto a chi non ha un’istruzione.