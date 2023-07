Luglio 7, 2023

Ortaggi spacciati per italiani ma in realtà importati da Paesi esteri. Una gigantesca frode alimentare è stata scoperta dalla Gdf di Torino. Oltre 140 le tonnellate di alimenti sequestrati, interamente prodotti in Spagna e nei Paesi Bassi tra funghi, olive, pomodori, e verdure di varie tipologie.