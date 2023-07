Fs, al via Roma Termini-Pompei no stop: viaggio inaugurale con Meloni

Luglio 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Viaggio inaugurale oggi per il nuovo collegamento diretto Roma-Pompei in Frecciarossa che in 1 ora e 47 minuti, due ore e 15 al ritorno, sbarcherà i viaggiatori alla stazione del sito archeologico più famoso del mondo che potranno poi raggiungere gli scavi con il bus navetta Pompei Link. Un viaggio senza cambi, a bordo del Frecciarossa 1000, treno di punta della flotta Trenitalia, oggi con livrea dedicata, in partenza ogni terza domenica del mese con due corse no stop. La presenza della premier Giorgia Meloni all’evento ha reso le misure di sicurezza particolarmente stringenti.