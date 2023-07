FS, Corradi: “Treni TTI regaleranno emozione del viaggio nella cultura italiana”

Luglio 25, 2023

“È una giornata molto importante per lanciare qualcosa completamente nuovo come TTI, una nuova costola di Trenitalia del polo passeggeri per servire esclusivamente i turisti. Questi saranno treni speciali che regaleranno l’emozione del viaggio e porteremo la gente a vedere borghi, paesi e cultura dell’Italia.” Ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi a margine della cerimonia di presentazione della nuova società “TTI – Treni Turistici Italiani” del Polo Passeggeri del Gruppo FS.