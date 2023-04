Aprile 17, 2023

Your browser does not support the video tag.

Migliorare la qualità di vita del fumatore incallito si può: è quanto emerso dalla tavola rotonda, ospitata all’interno del congresso scientifico ‘Nel Cuore di Santa’ a Santa Margherita Ligure (Ge), intitolata “E’ possibile cambiare in modo positivo gli stili di vita del fumatore adulto? – Make It Happen”.