Fumo: II rapporto Censis fotografa situazione italiana su sigarette e prodotti smokefree

19 Aprile 2025

Si è svolto a Palazzo dell’Informazione a Roma l’evento di AdnKronos ‘Gli italiani e il fumo: rapporto Censis 2025’, durante il quale è stato presentato il ‘2° Rapporto sul fumo di sigaretta e i prodotti senza combustione in Italia. Gli italiani e il fumo’ realizzato dal Censis con il contributo non condizionante di Philip Morris Italia su un campione di circa 1.200 fumatori di cui 600 utilizzatori di prodotti senza combustione dai 18 anni in su. Dal rapporto emerge che per il 56,1% dei fumatori e utilizzatori di prodotti smoke free il passaparola è la fonte di informazione prevalente sui prodotti senza combustione, meno dell’1% menziona il medico. Quest’ultimo è però indicato dal 33,1% come fonte di informazione più autorevole sui rischi connessi al fumo. Il 57,6% percepisce i prodotti senza combustione come potenzialmente meno dannosi per la salute rispetto alle sigarette tradizionali e il 79,5% è consapevole che questi prodotti diano comunque dipendenza. Inoltre, il 55,7% ha pensato di smettere, il 13,9% non ci ha mai provato ed il 41,8% lo ha fatto ma poi ha ricominciato. La metà degli intervistati pensa infine che, se volesse smettere di fumare, lo farebbe in autonomia, mentre il 16,4% pensa di fare ricorso a prodotti che rilasciano nicotina come cerotti o gomme da masticare, e solo il 14,8% si rivolgerebbe ad un Centro Antifumo.