Funerali Berlusconi, misure antiterrorismo in piazza Duomo

Giugno 14, 2023

Your browser does not support the video tag.

Misure antiterrorismo oggi in Piazza Duomo a Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Sono attese 2000 persone in Cattedrale. Allestiti in piazza due maxi schermi. L’area è transennata e presidiata dalle forze dell’ordine.