Novembre 25, 2022

Di Roberto Maroni “ho un ricordo straordinario”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Varese ai funerali di Stato dell’ex ministro dell’Interno ed ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. “L’Italia è stata fortunata a poter contare su una persona così nelle sue istituzioni” ha aggiunto.