Settembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

La corona imperiale, lo scettro e il globo di Elisabetta II, simboli della regalità, sono stati rimossi dal coperchio della bara della regina, nel corso della cerimonia religiosa alla St. George Chapel. Posti sull’altare dal decano di Windsor, verranno poi portati alla Torre di Londra.