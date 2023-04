Aprile 22, 2023

Per la prima volta alla Milano Design Week 2023, Corpiet è stato partner della manifestazione ‘Canale a Colori’, che animerà il canale del Naviglio Grande con eventi, intrattenimenti ed esibizioni artistiche. Tra queste anche la serata organizzata dal consorzio ed intitolata “La sostenibilità diventa un’arte”.