Ottobre 26, 2022

La Procura di Brescia e la Guardia di Finanza hanno collaborato con l’FBI in un’operazione di contrasto al cyber crime. Milioni di credenziali informatiche sarebbero state rubate e utilizzate per commettere reati finanziari o sono state vendute ad altri su forum di criminalità informatica.

Nel mirino è finito un 26enne ucraino, per il suo presunto ruolo centrale nell’attività illecita.