”Future of work’, Milanesi (Mars sud Europa): “Diamo piu’ tempo alle persone, riduciamo l’impatto ambientale”

Giugno 16, 2022

Your browser does not support the video tag.

Inaugurata a Milano la sede del Gruppo Mars per la Regione Sud Europa (Italia, Grecia, Cipro, Malta): occasione per lanciare il concetto di ‘future of work’, una visione che unisce il lavoro agile ai bisogni delle persone, in un contesto sostenibile e 100% pet friendly “Dopo la pandemia il mondo del lavoro è cambiato – ha dichiarato Cristiana Milanesi Direttore Persone e Organizzazione – Mars Sud Europa – Il nostro modello porterà maggiore flessibilità alle persone, più tempo per loro e i loro cari, maggior benessere e al contempo più produttività e attrattività di talenti. Inoltre porterà a un minor impatto a livello ambientale con la riduzione dei viaggi di lavoro”.