Novembre 14, 2022

Salute globale, transizione energetica e trasformazione digitale sul tavolo del G20 di Bali, in Indonesia, in programma il 15 e il 16 novembre e sul quale pesano gli scenari economici e la guerra in Ucraina. i leader delle 20 potenze mondiali impegnati anche in fitta agenda di bilaterali, a iniziare da quello tra il presidente Usa Biden e l’omologo cinese Xi Jinping.