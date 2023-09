Settembre 8, 2023

La premier Giorgia Meloni, arrivata a Nuova Delhi per partecipare al G20 in India, incontrerà il primo ministro Modi. Atteso il segretario di Stato americano Blinken, che ha già annunciato di non avere in agenda incontri con ministri di Russia e Cina