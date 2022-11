Novembre 15, 2022

Sicurezza nucleare, alimentare ed energetica ma anche l’attuazione della carta delle Nazioni Unite e il ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina e dell’ordine mondiale. Sono alcuni tra i punti proposti dal Presidente ucraino Zelensky nel suo discorso ai leader del G20 per la fine della guerra. Ad ascoltare anche il ministro degli Esteri russo Lavrov che ha bollato le proposte del leader ucraino come “non realistiche e non adeguate”.