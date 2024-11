G7, Gemmato: “100 mln in Legge di Bilancio per lotta antibiotico-resistenza”

26 Novembre 2024

“Al G7 tenuto a Fasano si è evidenziata la criticità dell’antibiotico-resistenza che, se non trattata per tempo, può diventare un’emergenza sanitaria. C’è un forte investimento da parte del governo Meloni: 100 milioni di euro sono previsti in Legge di Bilancio per la lotta all’antibiotico resistenza e ritengo che tutto lo sforzo fatto a livello nazionale e globale possa farci guardare con cauto ottimismo al futuro”. Lo ha dichiarato Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute alla presentazione dell’evento conclusivo del G7 Salute sul tema dell’antibiotico-resistenza, in programma il prossimo 28 e 29 novembre a Bari.