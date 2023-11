G7: “Israele ha diritto a difesa in linea con norme”

Novembre 8, 2023

“Condanniamo in modo inequivocabile gli attacchi terroristici di Hamas e di altri in Israele iniziati il 7 ottobre 2023 e i continui attacchi missilistici contro Israele. Sottolineiamo il diritto di Israele a difendersi e a difendere la sua popolazione in linea con il diritto internazionale”. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo.

A gennaio 2024 l’Italia assumerà la presidenza del G7: il ministro Tajani ha confermato all’ordine del giorno la crisi in Medio Oriente.