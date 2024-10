G7, Poggi (Deloitte): “Diversità deve essere inclusiva non solo per ragioni etiche ma anche economiche”

5 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“L’imprenditorialità ricca di componenti diversi ed eterogenei è quella che serve oggi in un mondo caratterizzato da grande rapidità e grandi trasformazioni”. È quanto spiegato da Andrea Poggi, Innovation Leader per Deloitte Italia e capo delegazione B7 per la grande società di consulenza, durante la B7 Flash, l’approfondimento di Confindustria e Deloitte elaborato in occasione della “G7 – Industry Stakeholders Conference: Bridging Gaps and Building Futures”, organizzata a margine della Ministeriale G7 sulle Pari Opportunità a Matera e che durerà fino al 6 ottobre.