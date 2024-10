G7, Poggi (Deloitte): “Promuovere la crescita sostenibile dei Paesi in via di sviluppo a beneficio dell’economia globale”

23 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

Max A: fabio.rosi@adnkronos.com Da: Max “La produzione globale è in crescita, ma le economie del G7 crescono più lentamente rispetto alle controparti del G20, con un aumento del divario di produttività tra i Paesi nordamericani e gli altri membri del G7. Un fattore che potrebbe indebolire la capacità del G7 di sostenere i Paesi meno sviluppati. Per invertire questi trend è necessaria una forte collaborazione tra i Paesi del G7 e quelli in via di sviluppo, concentrandosi su tre priorità chiave: transizioni digitali e green, sicurezza alimentare e crescita dei sistemi sanitari”. Così, al G7 a Pescara, Andrea Poggi, Innovation Leader per Deloitte Italia e capo delegazione B7 per Deloitte. Considerazioni emerse durante la G7 – Industry Stakeholders Conference organizzata da Confindustria , sotto la guida di Emma Marcegaglia, e dal titolo “Leaving no one behind: Industry for Development”.