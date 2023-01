Gabrielli (Vive): “Partenariato virtuoso per promuovere la cultura”

Gennaio 20, 2023

Edith Gabrielli, direttrice generale del Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia e Moreno – parla dell’importanza della collaborazione virtuosa tra pubblico e privato per promuovere la cultura e lo fa in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica ad ingresso gratuito “Roma silenziosa bellezza”, organizzata da Webuild e dal Vive – Vittoriano e Palazzo Venezia – nella sala Zanardelli del Vittoriano. In programma dal 20 gennaio al 28 febbraio 2023, l’esposizione documenta i ‘volti’ della Capitale durante i giorni del lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.