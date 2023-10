Ottobre 20, 2023

“Sanità del futuro potrebbe essere anche peggiore. Necessarie alcune regole: più importante la coproduzione di tutti gli esperti assieme a medici, infermieri, personale sanitario e al paziente per definire cosa va fatto e come; e andare avanti lentamente step by step. Ogni cosa proposta deve essere efficace e senza effetti collaterali. In questo modo riusciremo a costruire in qualche anno una sanità migliore, più efficiente e anche facilmente accessibile da parte del paziente”