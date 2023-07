Galaxy Unpacked: torna l’evento lancio di Samsung che svela tutte le novità

Luglio 26, 2023

In occasione dell’attesissimo evento ‘Galaxy Unpacked: Join the flip side’, con il quale Samsung Electronics ha presentato in anteprima mondiale tutte le novità in arrivo sul mercato – dalla quinta generazione della linea foldable fino al nuovo smartwatch Galaxy Watch6, passando per la gamma S9 dei tablet – è intervenuto il Vice president Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia, Nicolò Bellorini, presentando l’approccio che la società coreana sta adottando nello sviluppo dei suoi ultimi gioielli tecnologici.