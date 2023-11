Galiotto (CerealDocks): “La logistica come strategia aziendale per la sostenibilità”

Novembre 15, 2023

“Eventi come il Covid e la guerra tra Ucraina e Russia hanno reso la logistica una vera e propria strategia aziendale. Assieme a questa è importante tener conto a livello aziendale, oltre che della sostenibilità economica di quella ambientale e sociale, con il capitale umano che torna a ricoprire un ruolo importante all’interno del settore industriale”. Così Alexandre Galiotto, Group Logistic Manager di CerealDocks, in occasione dell’Assemblea Generale Alis 2023 che si è tenuta oggi all’Auditorium della Conciliazione a Roma.