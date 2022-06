Galli (Regione Lombardia): “Fulvio Bracco grande protagonista del capitalismo lombardo tra le due guerre Mondiali”

Giugno 22, 2022

Si è tenuto martedì 21 giugno a Milano, in occasione del 95° anniversario del Gruppo Bracco, presso il Teatrino della Fondazione Bracco, l’evento “Da Neresine a Milano, l’impresa di Fulvio Bracco”, realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD).

“Fulvio Bracco è stato un grande protagonista del capitalismo milanese/lombardo tra le due guerre Mondiali ”- ha affermato Stefano Bruno Galli, Assessore alla Cultura e alle Autonomie della Regione Lombardia – “Questa regione è il laboratorio privilegiato del boom economico che si è verificato qui prima che altrove. A conferma della fortissima vocazione alle attività economico-produttive di questa regione”. ha concluso Galli.