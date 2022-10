Settembre 30, 2022

In occasione della conferenza stampa di inaugurazione della 42esima edizione del Mese della prevenzione dentale, frutto della partnership tra Mentadent e l’Associazione nazionale dentisti italiani e dedicata all’importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente, essenziale per sensibilizzare i cittadini riguardo il tema della prevenzione dentale, Cristiano Gallotta, Responsabile Oral Care di Unilever Italia, parla delle novità di questa edizione.