Gandolfini (Pro Vita & Famiglia): “Nuova proposta di legge utero in affitto fondamentale per bloccare raggiri”

Novembre 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Questa proposta di legge contro l’utero in affitto, che introdurrebbe il reato universale, è importantissima in quanto cerca di bloccare un tentativo di raggiro che ormai da parecchi anni avviene in Italia di andare all’estero a ricercarlo”. Sono le parole di Massimo Gandolfini, neurochirurgo, psichiatra e presidente nazionale Associazione Family Day, a margine dell’incontro “Il futuro è artificiale? – L’uomo sotto attacco: dalla carne sintetica alla vita in provetta”, svoltosi a Brescia sabato 4 novembre.