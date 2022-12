Garavaglia (Fond. Roche): “Finanziamenti sanità siano compatibili con razionalizzazione risposte”

Dicembre 14, 2022

“La sanità del futuro ha una grande sfida davanti. Intanto diventa sempre più complessa, la ricerca va avanti, l’età delle persone aumenta. Lo sforzo è di curare al meglio possibile, soprattutto con farmaci di natura genetica, quindi costosi. La sfida è fare in modo che il finanziamento della sanità come servizio e il finanziamento della sanità come ricerca possano essere compatibili con una razionalizzazione intelligente delle risposte ai bisogni. Il cittadino conosce sempre di più i suoi diritti, ma deve essere anche aiutato, educato, informato a utilizzare bene i servizi sanitari, a non sprecarli e a non considerarli beni di consumo”. Lo ha detto Mariapia Garavaglia, presidente della Fondazione Roche, a margine dell’evento ‘Roche in Italia, tre secoli di futuro’ organizzato al MAXXI di Roma per celebrare i 125 anni di Roche Italia.