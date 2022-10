Ottobre 20, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Sono stati giorni fantastici, abbiamo presentato, come Lazio Golf District, a più di 350 buyers provenienti da tutto il mondo, la nostra organizzazione territoriale”. Lo ha detto Paolo Garlando, general manager di Italy Best Golf ed esperto di Hospitality & Sport Travel Marketing, durante l’evento tenutosi ai Fori di Traiano a Roma. “Come Italy Best Golf abbiamo premiato tre eccellenze italiane legate al golf. Ci sentiamo soddisfatti dell’attività svolta in questi giorni”, ha concluso.