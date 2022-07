Luglio 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Al via i lavori di manutenzione al gasdotto Nord Stream 1, importante infrastruttura per il percorso del gas della Russia verso l’Europa, in Germania.

Le operazioni ordinarie di mantenimento dell’infrastruttura dovrebbero durare 10 giorni. C’è chi teme però che i flussi non riprenderanno.