Ottobre 4, 2023

A settembre la bolletta del gas sul mercato tutelato sale del 4,8% rispetto ad agosto. Lo rende noto l’Arera, l’autorità pubblica che fissa le tariffe di luce e gas per il mercato a maggior tutela, spiegando che i rincari sono dovuti ai rincari – rispetto ad agosto – del prezzo medio del metano.