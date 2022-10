Gas, Cingolani: “Italia in sicurezza, inverno tranquillo”

Ottobre 11, 2022

Sul gas “abbiamo messo in sicurezza l’Italia, dovremmo fare una stagione invernale tranquilla. Gli stoccaggi sono pieni. Il problema resta sui prezzi, ma se il 20 si conclude bene sul price cap, avremo risolto la situazione”. Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a un webinar di Rcs Academy su Repower Eu.

“Fondamentale che i rigassificatori vengano messi in funzione il prima possibile perché ne va della sicurezza nazionale – ha poi sottolineato – E’ urgentissimo che dall’inizio dell’anno prossimo ci sia almeno il primo rigassificatore, quello di Piombino, ed entro inizio 2024 il secondo”.