Gas ed energia, Arera studia il ‘Bollettometro’

Novembre 6, 2022

Your browser does not support the video tag.

Si chiama ‘Bollettometro’ ed è un prospetto allo studio dell’Arera che permetterà di prevedere la spesa annuale per gas ed energia elettrica e che verrà inserito nella scheda di confrontabilità del servizio a maggior tutela. Il prospetto dovrebbe permette di monitorare i propri consumi e allo stesso tempo fare un confronto con le tariffe presenti sul mercato e valutare le più convenienti. Intanto le bollette del gas a sorpresa scendono ad ottobre e le famiglie che sono ancora nel mercato tutelato pagheranno il 12,9% in meno rispetto alle tariffe del terzo trimestre. Ma gli aumenti si faranno sentire “fra novembre e gennaio”.