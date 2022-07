Luglio 19, 2022

Il piano sull’energia che l’Ue presenterà a Bruxelles è “basato sullo scenario peggiore possibile”, cioè il taglio delle forniture di gas naturale dalla Russia. Lo spiega il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer a Bruxelles alla vigilia della presentazione del piano.